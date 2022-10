Caixa tende a suspender empréstimo de consignado de Auxílio Brasil

A Caixa Econômica Federal informou ao Ministério da Cidadania que precisa proceder a uma verificação das condições do beneficiário do Auxílio Brasil para obter o empréstimo consignado e, para tanto, necessita de um prazo mínimo de cinco dias. A medida se harmoniza com a determinação, pelo Tribunal de Contas da União de suspender o programa.

Após o aumento para 600 reais do Auxílio Brasil, o presidente Bolsonaro tinha a nova medida do empréstimo consignado como uma fórmula de turbinar a campanha política, com a ampliação de acesso de inúmeras famílias de baixa renda ao crédito no país, nos moldes de aposentadoria e pensionistas do INSS- ou seja, com parcelas de empréstimos sendo descontadas direto do benefício.

No dia de ontem, terça feira, 25 de outubro, a Caixa Econômica Federal solicitou ao Ministério da Cidadania a ampliação no prazo para liberação do benefício. A caixa solicitou mais prazo para liberar o valor do empréstimo. Com essa manobra e com a justificativa de que o período seja para uma necessária análise cadastral e verificação das condições de que o beneficiário esteja ou não apto a contratar o consignado, a medida finda por se harmonizar à determinação do TCU quanto a já recomendada suspensão desses pagamentos. Com a extensão do prazo, a ser confirmada pelo Ministério da Cidadania, na prática, se acaba atendendo a esse pedido de suspensão protagonizado pelo TCU.