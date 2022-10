Bucchianeri decide que Bolsonaro também fica suspenso do direito de resposta contra Lula

A Ministra Maria Claudia Bucchianeri, do TSE- Tribunal Superior Eleitoral, dia após suspender, contra Lula, os direitos de respostas eleitorais a Jair Bolsonaro, tomou igual deliberação em sentido inverso. De então, decisões que concederam direitos de resposta ao presidente Jair Bolsonaro, a desfavor de Lula, também restam suspensas, até que sobrevenha uma decisão do Tribunal Pleno do TSE.

No dia anterior, quinta-feira, a Ministra já havia lançado decisão na qual suspendeu 164 inserções de Lula no horário de Bolsonaro na televisão. Ontem, dia 22, sobreveio nova deliberação: Agora é a vez de Bolsonaro. Todos os direitos de resposta concedidos ao atual mandatário do Poder Executivo contra Lula, também ficam suspensos, ad referendum do Pleno do TSE.

As decisões de Bucchianeri, entretanto, estão sujeitas à discussão, pelos próprios candidatos interessados na esfera judicial e os temas se referem sempre à veiculação inserções sem o contexto publicitário político merecido para as eleições, dentro de um informativo voltado para o interesse publico, destoando para o campo das ofensas pessoais.

Temas que ficaram suspensos vão desde ao fato de que Bolsonaro firmava que Lula de defender o aborto. Lado outro, do PT para Bolsonaro ajudava a financiar a milícia e o tráfico, além de citações referentes à compra de imóveis com dinheiro vivo da família do presidente. Agora é aguardar a posição do Plenário da Corte, e ela deverá vir celeremente, pois as eleições já são no próximo dia 30 de outubro.