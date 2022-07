Avenida Efigênio Sales será alargada e semáforo em frente ao TCE vai ser retirado em Manaus

Manaus/AM – A avenida Efigênio Salles será alargada e o semáforo instalado em frente ao Tribunal de Contas do Estado do Amazonas (TCE-AM) será retirado para construção de uma passarela que dará mais fluidez ao trânsito na localidade. Após a finalização da obra, o TCE-AM irá assumir a manutenção da passarela.

O prefeito de Manaus, David Almeida, apresentou o projeto nesta terça-feira (5). “Estamos trabalhando na construção de uma passarela e o alargamento desde a antiga Recife até a Via Láctea, na Morada do Sol. É uma obra complexa, que entre licitação e execução do projeto, nós temos uma estimativa de até 12 meses, mas acredito que possamos diminuir esse prazo. Estamos exatamente aqui na frente do TCE, porque essa passarela beneficia também o órgão.”, enfatizou Almeida.

De acordo com o presidente do TCE-AM, Érico Desterro, a iniciativa da atual administração de Manaus deve servir de exemplo para os demais municípios, pois é inovadora e atende a uma demanda antiga da população.

“Há muito tempo, os prefeitos vêm prometendo solucionar o problema da mobilidade aqui nesta via, sobretudo, em frente ao TCE. É um motivo de queixa da população, de uma forma geral a esse semáforo que interrompe uma via de muito trânsito. Eu acredito que o futuro é este, que as instituições públicas e privadas façam parcerias com a prefeitura para manter praças, manter o aparelhamento da cidade comum para a sociedade”, afirmou Desterro.

O alargamento da via irá modificar o canteiro central e contará com desapropriações pontuais. A nova calçada será de concreto e a construção da passarela será realizada em estrutura metálica pré-moldada, com a instalação de duas torres profundas com dois elevadores.