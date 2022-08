Ataque às instituições democráticas fundamenta prisão de Ivan Papo Reto, firma Moraes

A Procuradoria da República havia pedido prisão domiciliar, com tornozeleira, mas, a pedido da Polícia Federal, o Ministro Alexandre de Moraes, do STF, decretou preventivamente a prisão de Ivan Rejane Boa Pinto, denominado de o “Terapeuta Papo Reto”. O indiciado publicou vídeos nos quais defendeu “caçar” e “pendurar de cabeça para baixo” ministros e políticos, além de angariar apoio para atos contra as instituições durante a comemoração do Sete de Setembro.

“A manutenção da restrição da liberdade do investigado, com a decretação da prisão preventiva, é a única medida capaz de garantir a ordem pública e a conveniência da instrução criminal, especialmente com o prosseguimento da perícia técnica, capaz de apontar com maior precisão a extensão e níveis de atividade da associação criminosa que se investiga, inclusive no que diz respeito à concretização de ataques ao Estado Democrático de Direito”, assinalou o Ministro Moares na sua decisão.

Segundo a Polícia Federal, o investigado “arrecada o apoio de diversas pessoas para a efetivação de seu projeto de ataque às instituições democráticas, notadamente o Supremo Tribunal Federal”, e apreendeu um computador e um celular do preso provisório que será submetido a perícia técnica.