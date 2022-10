Viúva acusada de matar marido com pai de santo faz vaquinha para enterro que já estava pago

No último dia 04 de outubro, no Alto da Boa Vista, no Rio de Janeiro, foi encontrado morto, por homicídio, Alberto de Oliveira Gomes, cuja assassinato tem como suspeita a própria mulher Andreia Ramos Cortes, que teria planejado matar o companheiro, previamente, assessorada por um pai de santo. O motivo do crime seria o de duas apólices de seguro que somavam R$ 600 mil em favor de Andreia. Informações, dadas pelo filho da vítima, noticiam que a mulher, a pretexto de enterrar a vítima, fez uma vaquinha para o sepultamento, que estaria coberto, também pelo seguro pago pelo falecido.

Andreia e o pai de santo Marcos Filipe Oliveira Santana foram presos pelo crime na última quarta feira, dia 19 de outubro, em cumprimento de mandados expedidos pelo juízo criminal, após pedido de prisão temporária formulado pela autoridade policial, ante fundadas suspeitas da participação dos custodiados.

O Inquérito, instaurado para apurar o fato crime e suas circunstâncias está em fase de conclusão. Na ouvida de testemunhas, o filho da vítima, Alberto Gomes Júnior, depôs que a madrasta fez pouco caso da morte do pai, e que um enterro mais digno somente foi possível depois de familiares terem, insistentemente, cobrado de Andreia, a referida providência, até porque o seguro tinha previsão para o sinistro. Mesmo assim, se informou que Andreia havia feito uma “vaquinha” para o funeral.

Júnior, no depoimento, descreveu, ainda, um relacionamento do pai com a madrasta configurado por divergências. A vítima havia sumido dos familiares desde o dia 26 de setembro do corrente ano. Posteriormente teve o corpo encontrado por Andreia em 04 de outubro, que disse que somente o fez com a ajuda do pai de santo Marcos Filipe. Ambos se encontram com prisão temporária decretada.

O que teria movido a viúva a elucidar o local onde o corpo foi encontrado foi o fato, segundo a filha da vítima, que também depôs na polícia, de que a suspeita havia sido orientada no sentido de que, se o cadáver não aparecesse, haveria dificuldade da viúva receber o seguro das apólices das quais a vítima a deixou como beneficiária.