Policias de Goiânia são denunciados por homicídio após simularem troca de tiros com vítma

O Ministério Público de Goiás denunciou quatro policiais militares pelo homicídio de Henrique Alves Nogueira, de 28 anos de idade, morte datada de 11 de agosto, na cidade de Goiânia. O corpo do jovem foi encontrado em uma estrada de terra no bairro Real Conquista, naquela cidade. A polícia teria simulado um confronto com troca de tiros no local. A hipótese foi descartada pelos Promotores, que denunciaram Guidion Ananias Galdino Bonfim, Kilber Pedro Morais Martins , Cléber Leandro Cardoso e Mayk da Silva Moura.

Os promotores se basearam em imagens obtidas por meio de câmeras de segurança, mostrando Henrique, a vítima, sendo colocado a força em um porta-malas. Nenhum objeto ilícito teria sido encontrado com o jovem na abordagem que era tido pelos policiais denunciados como suspeito de furto de aparelhos celulares, no Bairro Jardim, Vila Boa, razão de ser da ‘perseguição’.

Algemado pelos policiais, o jovem teria tentado fugir, e conseguiu, mas logo em seguida foi novamente detido. Os policiais, enfurecidos, teriam jurado a vítima de morte e o arrastaram consigo. De então, os policiais teriam atirado contra Henrique, com quatro disparos de arma de fogo. A denúncia narra homicídio qualificado, por motivo torpe e praticado mediante recurso que dificultou a defesa da vítima.