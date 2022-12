TSE aprova as contas da Coligação Lula-Alckmin sem ressalvas e caminho é livre para a diplomação

O Tribunal Superior Eleitoral-TSE- aprovou sem ressalvas, no dia de ontem, e por unanimidade de votos, as contas da coligação Lula-Alckmin, e, assim, não haverá embaraços para o ato eleitoral subsequente, a diplomação, programada para o próximo dia 12 de dezembro vindouro. Fica, desta forma, definido o resultado das urnas proclamado anteriormente pela Corte Eleitoral.

O voto foi lavrado pelo Ministro Ricardo Lewandowski, que concluiu não haver irregularidades ou impropriedades que impedissem a aprovação das contas de campanha eleitoral, afastando as dúvidas que tenham sido lançadas sobre essas mesmas contas.

O ministro explicou que durante o trâmite do processo seja natural que surjam eventuais inconsistências com o alvorecer de diligências que devam ser tomadas, como ocorrido na espécie. Entretanto, todas as incumbências exigidas no sentido foram devidamente sanadas. O caminho está aberto para a diplomação, sem obstáculos.