Servidores públicos tendem a ser vistos com mais atenção no Governo PT. Entenda

A Equipe de Transição do Governo eleito, do PT, estuda planejamento para para atender a uma demanda que tem centro nos servidores públicos. A economista Esther Dweek, integrante do grupo de transição, disse que há uma demanda dos servidores públicos para que a negociação de reajuste de salários possa ser colocada em uma lei. É entendimento da equipe de transição que os servidores públicos que se ressentiram da falta de diálogo no atual governo.

“Vamos encaminhar as demandas desses servidores para a área central do governo de transição. Houve falta de diálogo com os servidores nos últimos anos, algo que acaba precarizando o serviço público e prejudicando o atendimento da população”, firmou a economista.

O ex-ministro Aloizio Mercadante destacou durante a coletiva do grupo de trabalho do Planejamento que os servidores estão sem reajuste há sete anos e que esse cenário tem, inclusive, dificultado a atração de profissionais, em razão do custo de vida em Brasília.