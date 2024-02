TRE/AM abre duas vagas para desembargadores

Amazonas – A Presidência do Tribunal de Justiça do Amazonas divulgou dois editais de vagas para membros titulares no Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas (TRE/AM), na classe magistrados – desembargadores.

O edital nº 11/2024 – PTJ trata de vaga devido ao fim do primeiro biênio do desembargador Jorge Lins, a ocorrer em 08/05/2024; e o edital nº 12/2024 – PTJ trata de vaga decorrente do fim do biênio da desembargadora Carla Reis, em 07/05/2024.

Conforme divulgado, o prazo é de 15 dias a contar da primeira publicação para os candidatos aptos e interessados apresentarem seus requerimentos de inscrição no Protocolo Administrativo do TJAM.

Os editais podem ser consultados no Diário da Justiça Eletrônico desta quarta-feira (31/01), na página 11 do Caderno Administrativo. Consultar no DJE.

Com informações do TJAM