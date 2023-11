TJAM convoca mais 27 estagiários da área do Direito para Manaus

A Secretaria de Gestão de Pessoas (Segep) do Tribunal de Justiça do Amazonas divulgou o Edital TJAM n.º 12/2023 – SPED2023, que trata da Seleção Pública para Estágio de Nível Superior em Direito em unidades do TJAM na capital. Essa é a 7.ª convocação de candidatos, incluindo os que solicitaram final de fila.

Conforme o edital, disponibilizado no Diário da Justiça Eletrônico desta terça-feira (21/11), estão convocados a enviar os documentos para a admissão cinco candidatos das vagas de ampla concorrência e 22 candidatos que haviam solicitado final de fila quando convocados.

A documentação deve ser enviada no período de 22 a 29/11/2023, conforme orientação da Segep, sendo necessário digitalizar os documentos antes de preencher o formulário para depois fazer sua inserção.

Nesta quarta-feira, dia 22/11, também será realizado o Encontro de Integração e Orientações com os convocados, pela plataforma Google Meet, das 9h às 10h30 (horário de Manaus), cujo link será enviado por e-mail.

A admissão dos estudantes será realizada remotamente e a confecção do Termo de Compromisso de Estágio (TCE) fica condicionada ao envio dos documentos a serem inseridos no Formulário Eletrônico disponibilizado aos convocados.

Os candidatos que não foram convocados para a admissão por este edital podem aguardar o surgimento de outras vagas durante a validade da seleção e acompanhar os editais de convocação no portal do TJAM, no menu Concursos e Estágios. Com informações do TJAM