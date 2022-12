Tiroteio em shopping paulista causa morte de adolescente e ferimentos em outras pessoas

Um adolescente de 17 anos morreu, no dia de ontem em um tiroteio que ocorreu após uma briga generalizada dentro de um shopping no município de Barretos, o Nort Shopping, no interior de São Paulo. Outras três pessoas ficaram feridas. A confusão começou durante a transmissão do jogo entre Brasil e Croácia.

Vídeos que circulam nas redes sociais mostram um grupo de jovens trocando socos e chutes na praça de alimentação do shopping. Os seguranças do estabelecimento conseguiram controlar a situação internamente, porém, na saída dos agressores, a confusão se espraiou para os arredores. Foi quando ocorreu os tiroteios.

Segundo a Polícia Civil, homens armados dentro de um carro Ford Ka, de cor preta, passaram e efetuaram os disparos contra o grupo de pessoas que estava na rua. O tiroteio foi registrado na Via Conselheiro Antônio Prado, próximo ao Ginásio de Esportes João Batista da Rocha.

Uma das jovens atingidas pelos disparos e que veio a óbito foi Bárbara Carolina Cantídio, que não resistiu aos ferimentos após ser atendida no Pronto Socorro. Outra vítima, está em estado grave na Santa Casa da cidade. A Polícia investiga, mas se concluiu, até então, que as vítimas não seriam os alvos pretendidos pelos atiradores, tendo ocorrido erro na execução. O alvo seria um rapaz que estava nas mesmas imediações.