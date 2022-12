Múcio prevê que retirada de cargos de militares no governo de Lula será uma tarefa delicada

Há uma forte presença de militares na máquina administrativa federal, fruto da gestão de Jair Messias Bolsonaro e o novo governo eleito acena para o desafio do desmanche desse quadro. Porém, como se manifestou o futuro ministro da Defesa, José Múcio Monteiro, a retirada de militares de cargos do primeiro escalão será uma das tarefas mais delicadas do novo governo.

No dia de ontem, à Globo News, Múcio declarou que ‘não adianta esconder que tem muitos militares em cargos na Esplanada. Tem miliares de todas as armas. O que eu disse é que a gente precisa voltar ao que éramos. No governo você tem substituições. Vamos ver como vai ser’, declarou o futuro ministro.

Um dos desafios está com as possíveis mudanças na Nuclep, uma estatal que a vincula ao Ministério de Minas e Energia. A Nuclep, é produtora de bens de capital sob encomenda e é presidida pelo contra-almirante Carlos Henrique Silva Seixas. A estatal foi criada em 1975, década em que o governo militar fez fortes investimentos no desenvolvimento de empresas do setor para atender ao Programa Nuclear Brasileiro.