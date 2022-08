Suspeitos de ocultar corpos de Bruno e Dom são presos no Vale do Javari pela Polícia Federal

A Polícia Federal cumpriu hoje (6), sete mandados de prisão preventiva decretada para a manutenção da ordem pública, expedidos pela Justiça Federal – que detém o controle da investigação sobre a pesca ilegal na região do Vale do Javari. Entre elas, três pessoas são suspeitas de participação na ocultação dos corpos do indigenista Bruno Pereira e do jornalista Dom Philips, assassinados no mês de junho. Na mira da investigação estão integrantes de um grupo que atua com pesca ilegal na região e nas suas imediações. As informações são da Polícia Federal.

Os custodiados teriam tido, também, participação na morte do Bruno e Dom, pois teriam laços devidamente comprovados com Amarildo Oliveira, o Pelado, que já se encontra respondendo a ação penal movida pelo Ministério Público, por sua atuação no duplo homicídio ocorrido no pretérito 5 de junho, desse ano.

Segundo a Polícia Federal, Ruben Dario da Silva Villar – o Colômbia, de nacionalidade colombiana, seria o líder de uma associação criminosa armada dedicada à prática da pesca ilegal na região do Vale do Javari. O grupo teria responsabilidade sobre a comercialização de grande quantidade de pescado que, inclusive, era ‘profissionalmente’ exportado para países vizinhos, afirmaram as autoridades investigativas. Houve o cumprimento, também, de medidas de busca e apreensão.