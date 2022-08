O conflito de interesses entre Marcius Melhem e Dani Calabresa tem mais um epísódio

Marcius Melhem, ex-diretor do núcleo de humor da Rede Globo de Televisão, move uma ação na justiça contra a também atriz Dani Calabresa. Dani é a mais conhecida dentre de uma lista de supostas vítimas de Melhem, acusado, quando comandava o departamento na televisão, de ser “um chefe que se vale de sua posição para tentar usar o poder de contratar ou demitir para constranger as vítimas a se envolver com ele”. Melhen ganhou a disputa com a defesa da atriz de proibi-lo de continuar divulgando na imprensa uma série de conversas por WhatsApp que manteve com Dani.

Para Marcius Melhem o ato judicial a seu favor representa uma vitória jurídica, pois vive uma jornada na qual tenta resgatar o abalo que firma ter sofrido com as acusações, atribuindo a Dani que tenha agido como uma vingança promovida pela atriz motivada por desentendimentos pessoais no ano de 2019.

As conversas, para o jurídico de Marcius, tem o o valor de provas essenciais que podem rebater as acusações levantadas contra o ex- diretor. Dani firma que Marcius tentou agarrá-la à força. A defesa de Dani chegou a firmar que Melhen tinha um comportamento singular, pois trancava as mulheres em espaços e as tentava agarrar contra a vontade delas, sendo um chefe assediador.

A decisão que liberou a divulgação das mensagens de WhatssApp transitou em julgado e não mais cabe recurso pela defesa da atriz. A assessoria de Dani Calabresa já divulgou nota esclarecendo que as denúncias conta Melhem restarão comprovadas.

Os diálogos entre Marcius e Dani estão nos autos do processo e podem ser agora divulgadas pelo ex-diretor com autorização da justiça. Entre as mensagens trocadas, Dani teria escrito: “Deus te deu vários dons” e, usa de ejojis, colocando uma berinjela. Em seguida, completa: “Desculpa, o emoji certo era esse”- e envia a figura de um microfone.