STJ prorroga validade de processos seletivos de estagiários

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) prorrogou, até 30 de junho de 2023, a validade dos processos seletivos de estagiários realizados em 2021 e 2022, destinados à formação de cadastro de reserva para preenchimento de vagas de estágio remunerado de níveis médio e superior, conforme o Edital 1/2021 e o Edital 1/2022.

A partir da demanda das unidades do STJ por novos estagiários, o Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE) convocará para entrevista os aprovados no processo seletivo. O contato será feito pelo telefone que o estudante informou no cadastro do CIEE. O candidato convocado passará por entrevista e/ou avaliação de habilidades, de acordo com os critérios da unidade solicitante.

Os estagiários selecionados para o nível médio receberão bolsa-auxílio de R$ 540, correspondente à carga horária de 20 horas semanais. Os de nível superior receberão bolsa-auxílio de R$ 800 para 20 horas e de R$ 1.200 para 30 horas semanais. Os selecionados também receberão auxílio-transporte de R$ 13,50 por dia de estágio presencial.

O programa

O programa de estágio é uma parceria entre o CIEE e a Secretaria de Gestão de Pessoas do STJ. Para participar, é obrigatório que o aluno esteja matriculado em cursos de ensino médio ou superior e que tenha frequência regular. Também é permitida a inscrição de alunos que cursam a Educação de Jovens e Adultos (EJA) na modalidade profissional.

O processo seletivo é realizado em três fases: aplicação de prova objetiva e discursiva; análise curricular; e entrevista e/ou avaliação de habilidades. Foram cobrados conhecimentos de língua portuguesa, matemática e informática para os estudantes de nível médio e superior – exceto os alunos do curso de direito, dos quais foram cobradas habilidades de acordo com a futura área de atuação. Com informações do STJ