Putin se contradiz, chama conflito com a Ucrânia de ‘guerra’ e é ameaçado com processo

Na Rússia, chamar a Guerra contra a Ucrânia de Guerra é crime. A conduta é descrita como infração penal por meio de decreto do atual presidente russo, Wladimir Putin. Desde março deste ano Putin determinou que “quem chamar o conflito na Ucrânia de guerra pode pegar até 15 anos de prisão’. Mas foi exatamente Putin que caiu na própria arapuca. Putin sempre se referiu à invasão da Ucrânia como ‘uma operação militar especial’, mas caiu em contradição.

Na quinta feira, dia 22 de dezembro, Putin fez criticas à visita de Volodmir Zelenski aos Estados Unidos. Zelenski é o presidente da Ucrânia. Biden, inclusive, confirmou o envio de mísseis Patriot para a defesa do país. Putin não perdoou e deu a seguinte declaração à imprensa em Moscou “Nosso objetivo não é controlar o volante do conflito militar, mas, ao contrário, acabar com esta guerra”.

Um opositor de Putin, contrário à guerra, e que fugiu do país, aproveitou-se da situação e publicou nas redes sociais que as autoridades russas processem Putin por ‘espalhar notícias falsas sobre o exército’, pois, como firmou o próprio Putin, nenhuma guerra foi declarada, logo, o presidente russo deva ser processado porque cometeu o crime do qual foi legislador.