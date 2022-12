Concurso Público do Banco do Brasil está aberto para vagas de escriturário em todo o país

Os concurseiros podem contar com mais um certame público, desta vez o Banco do Brasil está com inscrições abertas para o cargo de escriturário e o cadastro está aberto até o dia 24 de fevereiro de 2023 com taxa de inscrição de R$ 50 e 6 mil vagas. A escolaridade exigida é o nível médio completo.

Os interessados na inscrição podem fazer o cadastro entre a 0h do dia 23 de dezembro até as 23h59 do dia 24 de fevereiro de 2023, sem esquecer que esse horário é o padrão de Brasília. O formulário para essa inscrição se encontra disponível na página Fundação Cesgranrio.

Além do salário de R $ 3.622,23 (três mil, seiscentos e vinte dois reais e vinte e três centavos) o banco oferece outras vantagens, típicas dos funcionários atuais, e jornada de trabalho de 30 horas semanais. Logrando êxito no certame o candidato será alocado na função que tem projeção de relacionamento com o mercado, dentro das áreas previamente descritas pelo Banco.