Servidor da Seduc/Amazonas com mandato classista tem direito a abono do Fundeb

Os profissionais do magistério da Seduc/Amazonas que estiverem afastados para o fim de exercer mandato sindical não podem ser excluídos do pagamento a complementação do Fundeb, porque esse afastamento não rompe a relação jurídica com o Estado, pois as entidades sindicais, como o Sindicato dos Trabalhadores da Educação/Am são pessoas jurídicas de direito privado e não se inserem na exceção proibitiva utilizada pela Administração Pública para indeferir esse pagamento requerido pelos profissionais Ana Lima e outro, que obtiveram a medida de direito via mandado de segurança . Foi Relator José Hamilton Saraiva dos Santos.

A segurança foi concedida contra ato da Secretaria de Educação do Amazonas porque o órgão havia indeferido esse pagamento aos professores afastados para o exercício de mandato classista e que demonstraram fazer jus ao pagamento do abono, oriundo do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica.

O julgado fincou que o direito a sindicalização é constitucionalmente assegurado, envolvendo a participação direta dos servidores sindicados, e que, afastados para o desempenho de mandato classista, fica mantido todos os direitos e vantagens do cargo público, exceto par fins de promoção por merecimento.

O julgado trouxe precedentes do Supremo Tribunal Federal, onde se determinou que “é assegurado ao servidor o direito à licença para o desempenho de mandato em associação de classe ou sindicato representativo de sua categoria, com a remuneração do cargo efetivo. No caso, a segurança foi concedida a servidores da Seduc que foram eleitos para o desempenho de mandato classista no Sinteam.

Processo nº 4002150-29.2022.8.04.0000

Leia o acórdão :