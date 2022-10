“Senti um vento na minha orelha’ diz Lulista vítima de bala em Foz do Iguaçu

Um eleitor de Lula, um guarda municipal, que estava com adesivos e bandeira de apoio a Luiz Inácio Lula da Silva, teve o automóvel baleado na noite de ontem, domingo, em Foz do Iguaçu, no este do Paraná. José Jeferson dos Santos disse à polícia que o tiro atingiu o carro dele no cruzamento das avenidas Iguaçu e Imigrantes, no bairro Vila Iolanda.

O homem esteve durante todo o dia com o carro coberto de manifestações em favor de Lula e o carro foi alvo de tiros quando o guarda municipal ia para uma festa de apoiadores de Lula. O atirador que dirigia o carro com adesivos de apoio ao presidente Jair Bolsonaro, estaria bebendo cerveja quando disparou contra o veículo da vítima.

Embora estivesse armado, o guarda municipal optou por não reagir, pois estava com sua família no veículo. Os tiros ocorreram quando o guarda hasteava uma bandeira de apoio a Lula para fora da janela quando o carro foi atingido. Narrou que se apavorou, e não acreditava que estava sendo alvo de tiros. ‘Senti um vento na minha orelha’, falou.

O Ministério Público tomou a frente das investigações e considera o caso um dos mais graves desta semana, se determinando a vinda de imagens de câmeras de seguranças para identificar o autos dos disparos.