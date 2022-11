Senado aprova indicados por Bolsonaro a cargos de Ministros do STJ

O Senador aprovou, na noite de ontem terça feira, as indicações do presidente Jair Bolsonaro para o Superior Tribunal de Justiça. Os Desembargadores Messod Azulay Neto e Paulo Sérgio Domingues, passam a integrar o STJ. Eles assumem as cadeiras dos juízes Napoleão Nunes Maia e Nefi Cordeiro, que se aposentaram.

Os juízes federais foram sabatinados pela Comissão de Constituição e Justiça, no dia de ontem. Não houve resistência aos nomes na Casa. Mais tarde, no plenário, Azulay Neto recebeu 61 votos favoráveis; Domingues, 57. A votação foi secreta, ou seja, não é possível consultar como cada parlamentar votou.

Na mesma sessão, a comissão sabatinou e aprovou a juíza Liana Chaib, também indicada por Bolsonaro. Ela assume cadeira no Tribunal Superior do Trabalho, o TST. As indicações de autoridades são aprovadas em plenário por maioria simples, ou seja, 41 senadores.