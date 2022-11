Reunião de Moraes com Comandantes de Polícias Militares traz desconforto a Governo

Nesta quarta feira, dia 23, está programa a reunião do ministro Alexandre de Moraes, do TSE, com os comandantes-gerais de todas as Polícias Militares para uma nova reunião em Brasília. O tema oficial do encontro será o de fazer um balanço das ações de segurança durante as eleições, discutir protocolos para os próximos pleitos e ‘sedimentar a parceira’ das forças estaduais com a Justiça Eleitoral. Entretanto, a iniciativa tem incomodado o Palácio do Planalto.

As polícias militares são subordinados aos governadores dos Estados por expressa previsão constitucional e são forças auxiliares do Exército. Informações chegadas à imprensa firmam que o Palácio do Planalto dá a interpretação de que Moraes faz uma ‘investida’ nas polícias militares no momento em que foram feitas críticas à politização da Polícia Rodoviária Federal.

Haveria na conduta do Ministro e nessa reunião um interesse em se contrapor à ala bolsonarista da PRF. A interlocução direta de Moraes com os comandantes não é bem vista na equipe do atual governo, e, sem justificativa, até porque as eleições já findaram e as PM’s não não forças auxiliares do TSE. Noutro giro, há os que defendem a iniciativa, sob a justificativa de que seja produto de uma ‘maturidade institucional’.