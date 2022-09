Sem a prova de que o flagranteado tenha sido torturado, não há nulidade de ação penal

O Desembargador José Hamilton Saraiva dos Santos, do Tribunal do Amazonas, ao deliberar sobre pedido de reconhecimento de provas obtidas por meios ilícitos, afastou a incidência da nulidade relembrando ao réu, em julgamento de recurso de apelação, que o ônus da prova incumbe a quem o alega. Enquanto o réu tem o direito ao silêncio, as testemunhas se obrigam a dizer a verdade em juízo, e, se faltarem com esse compromisso, cometerão crime de falso testemunho, como definido na lei. Daí não se poderia desprezar o depoimento de policiais que confirmaram, sob o crivo do contraditório a existência do tráfico de drogas evidenciado por ocasião do flagrante delito de Alessandro Lima.

Em apelo, o acusado pretendeu que se declarasse a nulidade da ação penal, desde o seu nascedouro, porque foi lastreada em provas nulas, que teriam sido decorrentes de prisão em flagrante delito evidenciada pela prática de tortura. Ponderando os fundamentos do apelo, a decisão se posicionou arrematando que há uma efetiva distribuição do ônus da prova entre acusação e defesa.

O crime de tráfico de drogas, como definido na lei regente, a de nº 11.343/2006, é crime de ação múltipla, que se consuma com a prática de qualquer das condutas nele descritas, não sendo exigível que haja, para a validez do flagrante, que o agente seja surpreendido na efetiva comercialização da droga.

O recurso obteve, no entanto, parcial provimento. Na terceira ase de fixação da pena privativa de liberdade o julgado concluiu ser cabível o tráfico privilegiado, sendo redimensionada a pena privativa de liberdade sob o fundamento de que ações penais em curso não são idôneas para impedir a aplicação de causa especial de diminuição da pena

Processo 020675660.2017.8.04.0001

