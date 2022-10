Roberto Jefferson é indiciado por quatro tentativas de homicídio

O ex-deputado federal Roberto Jefferson foi indiciado pela Polícia Federal na tarde desta segunda-feira (24), por quatro tentativas de homicídio, após a operação realizada ontem (23), no Rio de Janeiro.

Jefferson resistiu ao cumprimento da decisão de Alexandre de Moraes, e efetuou tiros e granadas contra os policiais, deixando dois feridos, um deles foi atingido na cabeça.

O pedido de prisão ocorreu depois do ex-deputado descumprir a ordem de não usar as redes sociais, e proferiu xingamentos contra a ministra Carmén Lúcia, do STF. Roberto comparou a ministra com “prostitutas”, “vagabundas” e “arrombadas”.