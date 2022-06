Réu que teve júri anulado volta à condição de condenado em Revisão Criminal no Amazonas

A Desembargadora Vânia Maria Marques Marinho editou voto condutor em acórdão o qual foi prolatado em obediência à decisão do Superior Tribunal de Justiça, que, atendendo a recurso especial do Ministério Público, determinou a anulação de decisão colegiada do Amazonas, e mandou que o Tribunal de Justiça reavaliasse a tese da ausência de prova nova em condenação de Júri sofrida por Olgaci Cunha, que havia obtido a anulação da condenação para que fosse submetido a novo julgamento ante a tese de novas provas, em sede de Revisão Criminal. O Tribunal, desta forma, atribuiu, assim, efeitos modificativos (infringentes) aos embargos, e concluiu, que a tese da prova nova não teve, na essência, a novidade anteriormente reconhecida.

No Acórdão anterior, em sede de Revisão Criminal, o Tribunal de Justiça do Amazonas havia fundamentado que a sentença condenatória do Tribunal do Júri havia se amparado em depoimentos falsos, e que as provas levadas à Revisão eram capazes e suficientes para desconstituir o julgado.

O Ministério Público do Amazonas, havia, no entanto, pedido que a Revisão não fosse conhecida, por não concordar com a incidência de prova nova, e, no mérito, manifestando-se pela improcedência da ação. Em pedido de vista, o Desembargador João Mauro Bessa, abriu a divergência, emitindo voto que se harmonizou ao parecer do parquet estadual, porém o julgado não foi alterado, com superveniente embargos de declaração da Procuradoria de Justiça do Amazonas.

O Ministério Público indicou que o acusado havia sido julgado duas vezes pelo Tribunal do Júri. Inicialmente foi condenado a 45 anos de prisão, por ser o mandante do crime, e, no segundo julgamento, a 42 anos de reclusão. Para a Promotoria de Justiça, no segundo julgamento, o depoimento da testemunha reclamada, e que teria inocentado o réu, já havia prestado o seu depoimento em Plenário.

Desta forma, o argumento da Revisão Criminal não poderia prevalecer, porque esse testemunho não representava a prova nova indicada pela defesa no pedido de revisão, acolhido pelo Tribunal, se indicando que o acórdão foi omisso. Os Embargos foram rejeitados pelo Relator, à época, Desembargador aposentado Sabino Marques.

De então, o Ministério Público recorreu ao STJ, na forma permitida na Constituição Federal. No Recurso, a PGJ sustentou que o TJAM foi omisso na análise da tese de inexistência de prova nova, que foi abordada no voto vencido do Desembargador João Mauro Bessa. O STF acolheu o recurso especial e anulou o acórdão proferido pelo TJAM, determinando o retorno dos autos para prolação de nova decisão. Foi Relator o Ministro Joel Ilan Paciornick.

No acórdão atual, os embargos do Ministério Público restaram acolhidos, e se determinou a omissão apontada, aplicando-se efeitos modificativos ao julgado anterior, para não se reconhecer da Revisão Criminal ante a inexistência de prova nova e manteve incólume a condenação proferida pelo Júri, modificando-se o acórdão anterior.

