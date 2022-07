Rapper Filipe Ret vira alvo da polícia após festa “open back”

Filipe Ret foi alvo da Polícia Civil no Rio de Janeiro nesta terça-feira (19), Ret é um dos nomes mais populares do rapper nacional.

A investigação se deu depois de uma suposta distribuição gratuita em uma festa que aconteceu no fim de junho, e se chamava “open beck”, que significa maconha liberada. A Juíza Simone Ferraz expediu cinco mandados de busca e apreensão em endereços ligados ao artista. A magistrada entendeu que é possível identificar nas fotos postadas na rede social do cantor o uso de maconha e a distribuição gratuita aos convidados.

Com o nome de batismo Filipe Cavaleiro de Macedo da Silva Faria, o rapper aderiu ao nome artístico Ret da assinatura usada na época em que pinchava muros. Filipe começou a carreira em 2003 e alcançou a fama em 2012 com o álbum “Vivaz”.

Formado em jornalismo, Filipe é amigo de vários famosos, dono da gravadora ‘Tudubom Records’ e lançou no ano passado sua própria marca de maconha, a Ret Kush, vendida nos Estados Unidos e distribuída no aniversário do cantor no mês passado, o que desencadeou a operação de hoje.