Prometer pagar a vítima mesmo sem dinheiro por troca de sexo é crime de estelionato sexual

Dificultar ou impedir a livre manifestação da vontade sexual da vítima é ação que se constitui em crime contra a liberdade sexual. No caso concreto, a vítima recebeu promessa de pagamento em troca de sexo com acusado Daniel Ferreira, que agiu mediante fraude ardilosa e que serviu para atingir os seus propósitos. A ofendida percebeu ter sido enganada e vítima do estelionato sexual após a consumação do sexo, quando o ofensor revelou a falta do dinheiro. A decepção e ira da vítima teria provocado a perda da própria vida, que não resistiu aos ferimentos após receber 8 golpes de faca pelo agressor, que, nesse aspecto, alegou que agiu legítima defesa. Foi Relator José Hamilton Saraiva dos Santos.

Por ter ocorrido a concorrência de um crime contra a dignidade sexual e outro contra a vida, os autos foram levados ao Tribunal do Júri, para processo e julgamento. Pronunciado, o réu alegou que apenas reagiu a uma agressão injusta da vítima, após ser evidenciado que não tinha dinheiro para o pagamento do serviço prestado.

O acusado ainda alegou que deveria ser absolvido pelo crime de violação sexual mediante fraude, pois não haveria prova de que teria praticado conjunção carnal com a vítima mediante fraude, pedindo o afastamento do estelionato sexual.

Contudo, a decisão foi mantida ao fundamento de que “o acusado, supostamente, haveria optado por realizar programa sexual com a vítima, contudo, pela provável falta de dinheiro para pagar pelo serviço, haveria se desentendido com a ofendida e, ato contínuo, desferindo-lhe 08(oito) estocadas com faca na região abdominal, no tórax e no pescoço, ceifando-lhe a vida, conforme certidão de óbito e laudo de exame cadavérico acostado nos autos”.

A fraude, no crime de violação sexual, deve ter o potencial de proporcionar que a vítima se entregue enganosamente ao agente, e o meio utilizado nessa fraude exige, que se afira que, no caso de sua ausência, haveria impedimento ou mesmo dificuldade da vítima externar livremente sua vontade. O termo será levado ao Tribunal do Júri, ante o concurso de crime contra a vida imputado ao ofensor.

Se o agente mantém relações sexuais com uma prostituta, prometendo-lhe pagá-la, sabendo que não tem dinheiro, as circunstâncias tendem a fazer com que se reconheça a incidência do estelionato sexual.

Processo nº 0600440-19.2021.8.04.4400

Leia o acórdão :