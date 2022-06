Professor com especialização tem direito líquido e certo à promoção no Amazonas

O Tribunal do Amazonas decidiu em Mandado de Segurança impetrado pelo professor Paulo Tavares, da rede púbica estadual de ensino, que seja direito líquido e certo o pedido de promoção na carreira, na forma demonstrada em mandado de segurança , determinando que o ato seja cumprido pelo Governador Wilson Lima, ao tempo em que firma que a decisão não se constitua em interferência indevida no mérito do ato administrativo, como alegado pelo Estado. O voto condutor do julgado é do Desembargador Jomar Ricardo Saunders Fernandes.

O fato de ser especialista, como ficou demonstrado, deu ao Impetrante o direito de reivindicar a promoção, uma vez que se cuidou de curso reconhecido pelo MEC, com carga horária e vinculação à área pedagógica, como exigido para o exercício das atribuições do impetrante, não pairando dúvidas acerca da matéria, editou a decisão, reconhecendo ter ocorrido uma omissão do Estado.

O pedido já havia sido feito administrativamente, tendo o interessado requerido o direito, com o fito de concessão administrativa da progressão vertical para a 3ª classe da carreira, mas, segundo a ação, o pedido teria ficado paralisado há mais de 1 ano, sem qualquer tipo de movimentação ou justificativa, o que motivou o interessado a requestar a atuação do Poder Judiciário.

Para o julgado “é ilegal o ato de não concessão da progressão funcional de servidor público, quando atendidos todos os requisitos legais, a despeito de superados os limites orçamentários previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal, referentes a gastos com pessoal do ente público, tendo em vista que a progressão é direito subjetivo do servidor, decorrente de determinação legal”.

Processo nº 4008442-98.2020.8.04.0000

