Procurador-Geral de Justiça do AM é condecorado pelo Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas

O Procurador-Geral de Justiça do Amazonas (PGJ-AM), Alberto Rodrigues do Nascimento Júnior, foi condecorado, na última sexta-feira, 25, pelo Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM), com a entrega da Medalha Dom Pedro II durante a cerimônia de comemoração dos 146 anos da criação do Corpo de Bombeiros e 24 anos de sua emancipação. A cerimônia ocorreu no quartel do Comando-Geral do CBMAM, localizado no bairro Petropólis, Zona Sul de Manaus.

A comenda é concedida às autoridades civis e militares que se destacaram no ano por prestar serviços notáveis à sociedade e por contribuir no desenvolvimento da corporação.

Para o PGJ, a condecoração é motivo de orgulho e evidencia o trabalho do Ministério Público do Amazonas (MPAM) em colaborar com ações de incentivo à cidadania. “Com muita gratidão recebo esta importante medalha e a compartilho com todos os membros e servidores do MPAM. Nesta oportunidade, congratulo o Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas pelos serviços prestados à nossa sociedade e reitero nosso compromisso em continuar contribuindo com a instituição”, declarou o PGJ.

A medalha Imperador Dom Pedro II é a maior comenda concedida pelo CBMAM. Foi D. Pedro II quem fundou o Corpo de Bombeiros no Brasil.

Com informações do MPAM