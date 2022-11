Eliminação discutível pela FGV assegura retorno de candidato ao certame da PM do Amazonas

A Desembargadora Onilza Abreu Gerth, do Tribunal de Justiça, considerou abusivo o ato da Fundação Getúlio Vargas que não considerou a justificativa de um candidato que não pode comparecer, por motivo de saúde, ao exame psicológico correspondente a uma das fases do concurso de ingresso ao cargo de Policial Militar do Amazonas. O candidato concorreria ao Curso de Formação Profissional para ingresso no Quadro de Oficiais Combatentes- Quadro de Oficiais de Saúde. Convocado para a avaliação psicológica, o candidato não pode comparecer na data porque esteve acometido de Covid-19. A FGV não aceitou a justificativa de Helciger Gomes, e tampouco o pedido de remarcação, além de excluir o candidato do certame, razão de ser do Mandado de Segurança . A motivação da Fundação Getúlio Vargas foi considerada frágil, contradiça e discutível.

A Fundação Getúlio Vargas, ao fundamentar a exclusão do candidato, fez o registro de que a hipótese não se encontra prevista no Edital do Concurso, e considerou o candidato inapto para as demais fases do concurso. Ante essas circunstâncias, o interessado, sentindo-se prejudicada, ajuizou a ação mandamental.

Na ação, ao narrar os fatos e demonstrou com provas pré existentes o direito líquido e certo requerido, o candidato requereu a suspensão dos efeitos do ato administrativo que o excluiu do certame, e pediu a remarcação de nova data para a avaliação psicológica, além de que se confirmasse, posteriormente, o direito então violado pela banca examinadora.

A Relatora considerou que a decisão da FGV foi contraditória ao eliminar o candidato, pois o fundamento quanto a ausência de previsão da hipótese no edital do certame se firmou em contradição a uma orientação da própria Fundação Getúlio Vargas no sentido de que o candidato com suspeita de Covid não comparecesse ao local da prova. Acolhendo o pedido, a decisão determinou que se procedesse à remarcação requerida, ao fundamento, ainda, de que o candidato, além de outros, já haviam sido considerados potencialmente qualificados para o exercício do cargo.

Processo n° 4008068-14.2022.8.04.0000

Leia o acórdão :