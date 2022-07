Prisão preventiva não cede às medidas cautelares se estas não resguardarem a ordem pública

A vítima, agredida até a morte pelos seus algozes, em número de três, ambos provocando diversos ferimentos com pedações de madeira e arma branca, no total de 10 ferimentos perfuro cortantes identificados no laudo de exame necroscópico, confirmou que os acusados empregaram violência desmedida na prática do homicídio, fato que, ante suas circunstâncias, levaram o juízo de Eirunepé a decretar a prisão preventiva de Erimar Rodrigues Costa e outros dois envolvidos. Nessas circunstâncias, os réus pronunciados alegaram excesso de prazo no julgamento e pediram ordem de soltura, por meio de habeas corpus negado pelo Desembargador João Mauro Bessa.

Somente a demora injustificada e desarrazoada na instrução processual podem traduzir a coação ilegal que constituam a justa causa para a concessão de habeas corpus. A mera extrapolação de prazos, contados aritmeticamente, não é conclusivo para se firmar a incidência de constrangimento ilegal autorizador da concessão de ordem de habeas corpus quando impetrado ante o juízo competente.

Ademais, circunstâncias especiais do caso concreto, perseguido na relação processual, instaurado ante o contraditório e a ampla defesa, podem exigir eventual dilação dos prazos que estão previstos na lei, e nem por isso se possa argumentar que há abuso nesse excesso que seja configurador de ato coator a direito de liberdade.

Doutro lado, a prisão preventiva não tem prazo determinado, como sói ocorra com a prisão temporária, cujo regulamento é específico, descrito na lei 7.960/89. A prisão preventiva é regulamentada na forma do artigo 311/312 do Código de Processo Penal e, quando calcada na garantia da ordem pública, com fundado risco de reiteração delitiva, evidenciados pelos registros criminais dos pacientes, a revelar sua contumácia na prática de crimes, não há ilegalidade na manutenção dessa prisão, firmou o julgado.

No caso, se concluiu que o decreto de prisão preventiva foi fundamentado na garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta do delito, associado ao fundado receio de reiteração delitiva, não se podendo, atender, subsidiariamente ao pedido de sua substituição por medidas cautelares diversas da prisão, “porquanto insuficientes ao fim almejado”, concluiu.

