Passageira que caiu dentro do ônibus da Global Gnz em Manaus será indenizada

O Desembargador Paulo Cesar Caminha e Lima ao relatar recurso de apelação cível promovido por Global Transportes Ltda, manteve a condenação contra a empresa de ônibus em favor de passageira do coletivo por danos causados no interior do ônibus, face a queda que ela levou, com abalos físicos decorrentes da imprudência do motorista que provocou o acidente ao passar em alta velocidade por um ‘quebra molas’ na Rua Torquato Tapajós, em Manaus.

A autora narrou que o motorista conduzia o ônibus em alta velocidade e que estava em pé no interior do veículo. Assustada, procurou se sentar em cadeira que estava vaga. Mesmo assim, quando o coletivo passou por uma ‘lombada’ com bastante velocidade a passageira foi arremessada para o alto. No mesmo momento, ao retornar com seu peso, o impacto provocado já demonstrava que sua coluna teria sido fortemente atingida.

Em sede de juízo de piso, a empresa foi condenada a pagar a senhora Maria Lima Batista, que demonstrou ter sofrido fratura na coluna, vértebra L2 e sequer teve a prestação de socorro pelo motorista. Segundo o julgado a matéria cuidou de típica relação de consumo, cabível a inversão do ônus da prova . No caso, a proteção à vida, a saúde e a segurança dos passageiros foi destacada, também, no julgamento, com a manutenção da sentença atacada.

Segundo o julgado, a autora se desincumbiu do ônus de demonstrar a verossimilhança das suas alegações na medida em que trouxe aos autos prova do dano suportado, boletim de ocorrência, prontuário médico, imagens que comprovaram a efetiva utilização de colete especial e outros documentos, firmando a indenização.

Processo nº 0609200-64.2018.8.04.0001.

Leia o acórdão :