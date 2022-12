OAB diz que não houve vazamento da prova prática em Direito do Trabalho e determina correção

Em nota, a OAB informou, neste sábado (17), que não houve vazamento da prova prático-profissional da área de Direito do Trabalho do 36º Exame de Ordem Unificado. Deste modo, a OAB determinou à FGV, banca responsável pela aplicação da prova, a correção e a manutenção do cronograma de eventos estabelecidos pelo edital.

Segundo a OAB, após a verificação dos fatos, constatou-se que não existiu vazamento do tema da prova, e que o autor das mensagens veiculadas, estava inscrito na prova de Direito Tributário, e que a mensagem se tratou de uma mera opinião em relação a esta. E que, inclusive, não pôde comparecer ao local da prova por motivos de saúde.

Quanto as fotos enviadas antes do horário previsto da saída com o caderno, a OAB informou que se tratou de um caso isolado e que os envolvidos foram identificados e eliminados por descumprir normas do edital.

Veja a íntegra da nota: