Militar aposentado terá direito à incorporação de gratificação de curso se tiver recebido na ativa

Militar da reserva que não recebeu o direito de gratificação de curso na ativa, não terá a vantagem assegurada na inatividade para a incorporação dos proventos de aposentadoria. A decisão é da desembargadora Nélia Caminha, do Tribunal de Justiça do Amazonas, que negou o pedido requerido por Ênio Malveira.

Segundo a decisão, apenas os servidores que chegaram a perceber a gratificação do curso em atividade podem continuar a recebê-la na inatividade, mediante incorporação aos proventos de aposentadoria. A hipótese, segundo a decisão é definida nas leis 3.725/2013, alterada pela lei 5.478/2021.

O autor impetrou Mandado de Segurança contra o governador Wilson Lima, argumentando que teria direito líquido e certo ao recebimento da gratificação de curso, e que estava agregado enquanto aguarda a passagem para a reserva remunerada.

“Extrai-se que apenas os servidores que chegaram a perceber a gratificação de curso em atividade podem continuar a recebê-la na inatividade, mediante incorporação aos proventos de aposentadoria. Não é o caso do impetrante, posto que passou à inatividade antes da inovação legal”.

Se o autor nunca recebeu a gratificação durante a atividade, porquanto a lei promulgada muitos anos depois, não é possível a incorporação aos proventos de aposentadoria, arrematou o julgado.

Processo nº 4004338-92.2022.8.04.0000

Leia o acórdão :