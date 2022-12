Nova liminar garante construção de aterro sanitário no município de Jutaí/AM

O Desembargador Flávio Humberto Pascarelli, do Tribunal de Justiça, determinou a sequência de uma ação civil pública, promovida pelo Ministério Público, que pediu a edificação de uma lixeira para depósito de resíduos no Município de Jutaí, no Amazonas, visando que se evitem danos ao meio ambiente com a construção de uma aterro sanitário naquela região. A ação havia sido proposta para desativar o lixão a céu aberto no município, pois os impactos ambientais são danosos, com forte produção de odor do material putrefato e em decomposição. O Município havia conseguido a suspensão da liminar, que restou restaurada.

Na decisão se fundamenta que é obrigação do município promover o gerenciamento e destinação dos resíduos sólidos urbanos, a fim de evitar consequências danosas ao meio ambiente e à saúde publica. Trata-se do princípio da prevalência do meio ambiente, que exige que se adote providências para seu resguardo e proteção.

A ação estava paralisada desde o ano de 2016, e o problema ambiental ainda persiste com implicações para a saúde pública, face ao agravamento da situação, ante o aumento da população e das residências nas proximidades do lixão no município de Jutaí, acentuou a decisão.

Por ocasião da concessão da liminar, em 2020, para a construção da lixeira, o Município de Jutaí argumentou, para obter a suspensão da decisão, que a medida concedida pelo Juízo guerreado ocasionaria grave lesão à ordem e economia pública, em razão de que, na época, a cidade enfrentou a pandemia da Covid-19, com alta letalidade. Na decisão, Pascarelli, ao revigorar a liminar fundamentou que ‘dificuldade financeira não se sobrepõe ao direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado’ nos termos garantidos na Constituição Federal.

Processo nº 0003247-06.2020.8.04.0000

