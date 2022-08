Nilton Lins MP Amazonas receberá denúncias nas Eleições de 2022 pelo aplicativo Pardal

Manaus/AM – O Ministério Público do Amazonas (MPAM), que, junto com o Ministério Público Federal (MPF), compõe o Ministério Público Eleitoral, receberá denúncias de propaganda eleitoral com indícios de ações indevidas, compra de votos, abuso de poder econômico, abuso de poder político e uso da máquina pública para fins eleitorais e uso indevido dos meios de comunicação social durante as eleições gerais de 2022.

O aplicativo Pardal é um importante canal de denúncia, que facilitará a fiscalização, pelo Ministério Público Eleitoral, de ações ilegais no período eleitoral, já que permite gerar estatísticas de dados e possibilita a atuação da Promotoria ou da Procuradoria Eleitoral em cada localidade. O App é gratuito e está disponível para download nas lojas virtuais Apple Store e Google Play, bem como em formulário web nos Portais da Justiça Eleitoral.

Cadastro

Acesse para baixar o aplicativo: https://www.tse.jus.br/eleicoes/eleicoes-2018/aplicativos-da-justica-eleitoral/pardal