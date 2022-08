MP-AM investiga postos por aumento abusivo do preço da gasolina em Manaus

Manaus/AM – Quatro postos de combustíveis de Manaus estão sendo alvos de investigação do Ministério Público do Amazonas (MP-AM) pela suposta prática de aumento abusivo do preço da gasolina. A promotora Sheyla Andrade dos Santos determinou a abertura dos inquéritos após recebimento de denúncias indicando que os postos aumentaram o valor do combustível antes do reajuste anunciado pela Petrobras, que valeria a partir de 11 de março deste ano.

As portarias de abertura dos inquéritos foram divulgadas no Diário Oficial do MP de ontem (15). Os donos dos postos têm o prazo de 15 dias para que se manifestem sobre a suposta prática abusiva.

Os postos investigados são: Amazon Combustíveis para Veículos e Construções Ltda; Auto Posto Praça 14 Ltda; A. da S. Barbosa – Comercio – Distribuidora e Lojas de Conveniência; e S Aragão Comercio e Representações Ltda.

Leia a Portaria