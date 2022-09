MPRJ obtém condenação de homem que matou companheira em Petrópolis

O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ), por meio da Promotoria de Justiça junto à 1ª Vara Criminal de Petrópolis, obteve nesta quarta-feira (28/09, a condenação de um homem a 30 anos de reclusão por matar sua companheira. Os jurados acolheram integralmente o pedido do MPRJ, condenando o réu por feminicídio, com mais quatro qualificadoras, relativas ao recurso que impossibilitou a defesa da vítima, meio cruel (duas vezes) e motivo torpe. O crime ocorreu em 2019.

O caso provocou grande comoção na cidade de Petrópolis pela extrema crueldade. De acordo com a denúncia ajuizada pela Promotoria de Investigação Penal de Petrópolis, na ocasião do crime, a vítima foi encontrada em casa nua, sem a pele do rosto, sem nariz e orelhas, sendo constatado pelo perito criminal que ela morreu em decorrência de empalamento que causou a perfuração de artéria e intestino.

“Pela brutalidade com que esse crime de feminicídio foi praticado houve união de esforços, desde 2019, pelas Polícias Civil e Militar, Ministério Público e o Juízo, a fim de que o acusado recebesse a resposta penal devida”, ressaltou a promotora de Justiça Vania Cirne.

Fonte: Asscom MP-RJ