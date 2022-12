Ministro Jorge Mussi, do STJ,pede aposentadoria antecipada e nova vaga será definida por Lula

Nesta terça feira, dia 13 de setembro, o Ministro Jorge Mussi, do STJ, pediu antecipadamente sua aposentadoria. A saída do Ministro abre uma vaga na 5ª Turma do Superior Tribunal de Justiça, voltada a julgar casos de Direito Penal.

Com a vacância do cargo a ser deixado por Jorge Mussi, o processo de escolha de seu sucessor ficará aberto e não há dúvida de que será preenchido com futura nomeação que encontrará ato de execução do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva que tomará posse no próximo dia 1º de janeiro.

Mussi poderia ocupar a cadeira por mais 05(cinco) anos, quando completaria idade para a aposentadoria compulsória, mas fez o registro do pedido para ir a inativa antecipadamente, fazendo com fique vago o cargo de Ministro hoje ocupado na 5ª Turma e na 3ª Seção do Superior Tribunal de Justiça, voltado para o julgamento de matérias penais.