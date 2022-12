Lula acaba com os boatos e anuncia Aloizio Mercadante como futuro presidente do BNDS

No que pudesses pesar as críticas contra o ex-senador Aloízio Mercadante, como firmou o presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, tudo acabou: “Quero dizer que não é mais boato. O Aloízio Mercadante será presidente do BNDS”, anunciou o futuro presidente do país.

Mercadante foi ministro da Educação, da Ciência, Tecnologia e Inovação e da Casa Civil durante o governo de Dilma Roussef. Foi senador, deputado federal por São Paulo e vice-presidente do PT. É presidente da Fundação Perseu Abramo, do Partido dos Trabalhadores. Mercante não hesitou em prever que virá por aí um revogaço de medidas do atual governo.

Após o anúncio de Aloízio Mercadante como presidente do BNDS, Lula definiu que no país está tudo acabado para privatizações. “Vai acabar privatizações nesse país. Já privatizaram quase tudo. Vai acabar, e nós vamos mostrar que algumas empresas públicas vão poder mostrar a sua rentabilidade”, finalizou o Petista.