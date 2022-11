Ministro da Defesa de Lula pode ser anunciado após reunião com comandantes militares

O presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva poderá anunciar, sem grandes dificuldades, para os próximos dias, o nome do futuro Ministro da Defesa, isso após se reunir cum um general e três brigadeiros da reserva, abrindo-se janelas para se definir também quem comandará o Exército, Marinha e Aeronáutica. O nome mais forte, até então, para a Defesa, é de José Múcio, presente na mesma reunião. Múcio tem o histórico de ser ex parlamentar e ex-presidente do Tribunal de Contas da União, então convidado por Lula para ocupar um dos ministérios mais complexos do novo governo. O critério de antiguidade dos oficiais de alta patente será usado para anunciar os 3 (três) comandantes das Forças Armadas.

A intenção do presidente é dispensar uma comissão formal de transição para as Forças Armadas, já que a passagem de cargo dos três comandantes é praticamente uma formalidade e os militares sondados para fazer parte de uma eventual comissão não gostaram da ideia de participar de reuniões de trabalho do CCBB. Há uma continuidade de serviços que dispensa reuniões.

Na reunião protagonizada pelo futuro presidente estiveram o ex-comandante da Aeronáutica do governo Lula, brigadeiro Juniti Saito, os também brigadeiros Nivaldo Rossato e Ruy Chagas Mesquita, além do general Gonçalves Dias, responsável pela segurança de Lula tanto no governo quanto na campanha deste ano. José Múcio esteva presente na reunião, além de Aloízio Mercadante e Geraldo Alckmin.