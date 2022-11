Merenda escolar de São Gabriel da Cachoeira/AM é garantida com desbloqueio de verbas

A Desembargadora Maria das Graças Pessoa Figueiredo, do Tribunal de Justiça do Amazonas, em decisão monocrática, acolheu pedido do Executivo de São Gabriel da Cachoeira e suspendeu a decisão que havia determinado o sequestro de valores que recaíram sobre verba destinada a merenda escolar do Município. A penhora dos valores teve origem em decisão do Desembargador Flávio Pascarelli, para assegurar o pagamento de dívida em precatório devido pelo Município. A Relatora concluiu que o dano ocasionado com o desbloqueio das verbas é muito menor do que a manutenção da penhora, especialmente ante os reflexos que a manutenção do sequestro dessas verbas pudessem causar a estudantes, que poderiam ter o regime alimentar alterado durante os turnos escolares.

A Desembargadora considerou que a continuidade da decisão implicaria em prejuízos que não poderiam ser recuperados, pois o Município ficaria impossibilitado de arcar com os custos destinados a merenda escolar, sem que a classe estudantil pudesse ter acesso a serviço essencial, com danos de cunho alimentar em crianças e adolescentes que dependem dessa refeição diária.

A verba da merenda escolar no valor de R$ 93.000,00 foi bloqueada via penhora on line para pagamento de precatório, porém, a verba atingida pela ordem de sequestro judicial teria destinação específica. O município, na sua oposição à ordem judicial combatida, argumentou que essa destinação específica atingiria diretamente a merenda escolar, com arranhões a interesse público da classe estudantil.

Um dos pontos defendidos, inclusive com precedente favorável do STF, é a de que o direito social à educação e a prioridade absoluta de proteção a crianças e aos adolescentes, em especial a condição peculiar de pessoas em desenvolvimento justificariam à exceção a bloqueios de tais natureza. Além do mais, a manutenção da penhora poderia provocar, como penalização ao Município, a diminuição do repasse em 50% no ano de 2023, ocasionando diversos prejuízos a estrutura educacional.

Processo nº 4008880-56.2022.8.04.0000

Leia o acórdão :