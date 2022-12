Lula e Alckmin serão diplomados amanhã perante o Tribunal Superior Eleitoral

O TSE- Tribunal Superior Elei9toral, entregará amanhã, dia 12 de dezembro, o diploma que certificará que Luiz Inácio Lula da Silva estará apto a tomar posse como presidente eleito no segundo turno das eleições, ocorrido no último dia 30 de outubro. A diplomação consiste numa cerimônia oficial que reforçará a vitória eleitoral em meio a atos antidemocráticos que não aceitam a derrota de Jair Bolsonaro para o petista.

Lula anunciou, antes, nomes que irão compor o primeiro escalão do seu governo, e definiu algumas questões polêmicas, com a escolha de José Mussi para o cargo de Ministro da Defesa, além de Haddad para o Ministério da Economia e mais 03 nomes para ministérios diversos. Após a diplomação, o presidente eleito promete que terminará essa definição e seu governo restará composto com todos aqueles que integrarão os Ministérios.

Também receberá diploma na cerimônia de amanhã o vice-presidente na coligação de Lula, o atual coordenador da equipe de transição, Geraldo Alckmin, que junto com o futuro presidente e Alexandre de Moraes ensaiam um discurso no TSE. Com esse ato de diplomação, a margem para contestar as eleições fica cada vez mais afunilada. Contudo, após a diplomação, os opositores terão o prazo de 15 dias para contestar a diplomação, por meio de uma ação de impugnação de mandato eletivo- AIME. Contra essa pretensão, entretanto, a bandeira petista é a de que o TSE aprovou na integralidade as contas da campanha.