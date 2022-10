Lula, com mais de 97% das urnas apuradas, tem 50,75% contra 49,25% de Bolsonaro

As eleições chegam ao fim neste segundo turno com mais de 97%, até então, das urnas apuradas. Um registro de 156 milhões de pessoas que foram as urnas neste domingo, dia 30 de outubro, para eleger o próximo presidente da República. A disputa chegou ao seu final, restando apenas a totalização das urnas ainda há serem apuradas. Lula tem a maioria dos votos válidos e vence as eleições.

Luiz Inácio Lula da Silva, candidato à reeleição à Presidência do Brasil, segue liderando as apurações do segundo turno com 50,75 % do total apurado. Bolsonaro tem 49,25%, Foram totalizadas 95,96% das urnas até o momento, já se podendo projetar o petista como o próximo Presidente do Brasil.

TSE informa que, com mais de 96% das urnas apuradas, abstenção chega a 20,52%, patamar parecido com o primeiro turno, quando 20,95% dos eleitores não compareceram às urnas.