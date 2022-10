Lula é eleito Presidente do Brasil

Chegou ao quase final a apuração das eleições presidenciais 2022, com o total de quase 100% das urnas apuradas, confirmando-se o que a matemática já havia delineado durante a contabilização dos votos dentro do processo eleitoral. Lula sagrou-se eleito Presidente da República Federativa do Brasil dentro de um processo eleitoral altamente conturbado pelas tentativas de intervenção do atual presidente Jair Bolsonaro e a política dura de respostas jurídicas enfrentadas pelo Tribunal Superior Eleitoral sob o comando de Alexandre de Moraes.

A vitória de Lula já havia sido projetada por um acompanhamento de dados da apuração, havendo um número razoável de votos apurados pelo TSE em todas as regiões do país, e foi possível prescrever que o candidato Luiz Inácio Lula da Silva não poderia mais ser ultrapassado por seu adversário politico.

Não há como se desmentir uma apuração apertada e um país que restou dividido, polarizado entre os dois principais candidatos às eleições de 2022. A vitória de Lula encerrou uma eleição acirrada e dentro da qual o ex-presidente é conduzido pelo voto popular para seu terceiro mandato e dentro de uma polarização marcada por sérias controvérsias políticas e jurídicas. Até então, num total de 98,61% das urnas apuradas, Lula tem 50,82% dos votos válidos e Jair Bolsonaro desponta com 49,18% desses votos.