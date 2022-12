O Estatuto da Advocacia e da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) vai estabelecer normas sobre a posição a ser ocupada pelos advogados durante audiências de instrução e julgamento na Justiça.

O presidente Jair Bolsonaro sancionou a lei (Lei 14.508, de 2022 — originária do PL 3.528/2019) que determina que defesa e acusação devem permanecer no mesmo plano topográfico e em posição equidistante em relação ao magistrado que presidir as sessões de instrução ou julgamento.

Fonte: Agência Senado