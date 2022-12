Diário Oficial confirma viagem de Bolsonaro e por consequência a não entrega de faixa presidencial

O Diário Oficial da União publicou que o presidente Jair Bolsonaro está em viagem a Miami, nos Estados Unidos, entre os dias 1º a 30 de janeiro de 2023, em portaria datada de hoje e em despacho assinado pelo secretário-executivo da SGP- Secretaria Geral da Presidência da República. Bolsonaro terá seguranças oficiais na viagem.

Na portaria, Bolsonaro é citado como futuro ex-presidente, com afastamento do país dos servidores nomeados para o acompanhamento do atual mandatário da República. Por consequência, a conclusão lógica de que a tradição democrática de entrega da faixa presidencial não terá a presença de Jair Bolsonaro. Não há informações de que autoridade fará essa passagem, mas um dos nomes mais cotados é o de Rodrigo Pacheco, atual presidente do Senado.