Justiça do Amazonas determina que plano de saúde realize cirurgia reparadora de natureza estética

O Desembargador Airton Gentil, do Tribunal do Amazonas, concedeu tutela de urgência para assegurar cirurgia reparadora para a retirada de excesso de pele e abusividade na negativa do procedimento pelo Plano de Saúde, no caso a Sul América Serviços de Saúde. O pedido havia sido indeferido no juízo recorrido, sobrevindo a cautelar por meio de Agravo de Instrumento interposto por E.R.S contra a decisão que foi reformada.

O Juízo de Direito da 2ª Vara Cível de Manaus havia indeferido a cautelar ao fundamento de comprovação de documentos. Em recurso, a interessada alegou a necessidade de cirurgia reparadora para a retirada do excesso de pele e abusividade na negativa porquanto a cobertura do procedimento é obrigatória por força de Resolução da Agência Nacional de Saúde.

O pedido consistiu em obter, em caráter de urgência que o plano de saúde autorizasse e custeasse, integralmente, a realização das cirurgias plásticas reparadoras não estéticas de mamoplastia com prótese 350 ml, abdominoplastia e herniorrafia umbilical, conforme determinação médica, bem como todos os procedimentos necessários relacionados ao seu tratamento.

No caso concreto, a interessada é beneficiária de plano de saúde e havia se submetido a procedimento gástrico, com perda de 45 kg, e apresentou todos os documentos necessários à necessidade do procedimento requerido, evidenciando-se a probabilidade do direito.

O perigo na demora da entrega da prestação requerida também se evidenciara, firmou a decisão, pois essa demora se refletia de modo a agravar ainda mais o estado de saúde da autora, com risco a sua integridade física e psíquica, com documento médico que aferia a necessidade da continuidade do tratamento da obesidade.

Processo nº 4000940-74.2021.8.04.0001

