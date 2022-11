Júri do DF condena homem que atirou em vizinho por causa de desligamento de energia

O Tribunal do Júri do Recanto das Emas, no Distrito Federal, condenou, na segunda-feira, 14/11, o réu Francisco das Chagas de Oliveira a nove anos, quatro meses e 15 dias de prisão, em regime inicial fechado, por tentar matar um vizinho com disparo de arma de fogo, por acreditar que a vítima teria desligado sua energia.

O fato aconteceu no dia 10 de abril de 2016, por volta de 23h30, na quadra 802 do Recanto das Emas/DF. A vítima não foi atingida pelo disparo por erro de pontaria e também porque correu e entrou em uma residência.

De acordo com os autos, o réu chegou a sua residência e constatou que a energia elétrica estava desligada e responsabilizou um grupo de vizinhos. O acusado foi até a sua casa, pegou um revólver e, ao perceber que a vítima corria para dentro de uma moradia, atirou contra ela.

Segundo a denúncia, que foi totalmente acolhida pelos jurados, o crime foi praticado por motivo fútil, pois o acusado tentou atingir a vítima, porque alguém havia desligado o disjuntor de energia elétrica de sua residência. Além disso, foi cometido com emprego de recurso que dificultou a defesa do ofendido, que estava desarmado e conversava com amigos ao ser surpreendido pelo tiro. Com informações do TJDFT

Processo: 0005830-25.2017.8.07.0019