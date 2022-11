MPAM divulga data e horários das provas online para estágio em Direito

As provas objetiva e subjetiva do XXIII Exame de Seleção Para estágio de Direito do Ministério Público do Amazonas serão realizadas, entre 9h e 12h, e entre 14h e 17h, do dia 20 de novembro. As provas serão online e só poderão ser realizadas na data e hora indicadas.

Os links dos formulários de provas, assim como informações sobre data, hora e número de inscrição, foram encaminhados ontem (16/11) para o e-mail dos candidatos aptos a participarem das provas.

Candidatos que estão concorrendo às vagas destinadas a pessoa com deficiência terão um adicional de 1h nas provas.

Caso os candidatos não tenham recebido suas confirmações por e-mail, devem entrar em contato com a Comissão do Processo Seletivo: Telefone de contato: 3655-0753 ou e-mail para contato: [email protected]

Sobre as provas

Prova objetiva:

Duração: 03 (três) horas

Distribuição das questões: a) 10 (dez) questões de Direito Constitucional; b) 10 (dez) questões de Direito Civil; c) 10 (dez) questões de Direito Penal; d) 10 (dez) questões de Direito Processual Civil; e) 10 (dez) questões de Direito Processual Penal.

Prova subjetiva:

Duração: 03 (três) horas Número de questões: (03) três Distribuição:

02 questões 01 análise de caso

Com informações do MPAM