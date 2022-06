Juiz Gildo Alves do TJAM é eleito presidente nacional do Fórum de Mediação e Conciliação

O titular da 8.ª Vara de Família do Tribunal de Justiça do Amazonas (TJAM) e coordenador do Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Soluções de Conflitos (Numepec/TJAM), juiz Gildo Alves de Carvalho Filho, foi eleito presidente do Fórum Nacional da Mediação e Conciliação (Fonamec) para o biênio 2022-2024.

A nova diretoria do colegiado, que terá à frente o juiz do TJAM, tem como 1.º vice-presidente o desembargador do Tribunal de Justiça de Pernambuco, Erik de Sousa Dantas Simões; e como 2.º vice-presidente o juiz Juliano Carneiro Veiga, do TJ de Minas Gerais.

Os novos diretores foram eleitos e tomaram posso durante assembléia realizada por videoconferência, ocorrida na segunda-feira (6).

Após a assembleia, em entrevista ao Portal do TJAM o juiz Gildo Alves destacou a importância do Fonamec para a consolidação da política pública de autocomposição. “Com muita honra e entusiasmo vamos trabalhar com dedicação e esmero na busca da consolidação e avanços desta importante política pública de autocomposição, trata-se de um gigante mas doce desafio, em que contaremos com o apoio de experientes e vocacionados colegas”, afirmou o magistrado.

O Fonamec foi criado em 2014 durante um encontro nacional de Núcleos de Conciliação promovido pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e tem como objetivo fortalecer a Política Judiciária de tratamento adequado de conflitos.

O fórum está legitimado pela Emenda n.º 02/2016, passou-se a prever que os enunciados do Fonamec, após a aprovação da Comissão Permanente de Acesso à Justiça e Cidadania do CNJ, passarão a integrar a Resolução n.º 125 do Conselho Nacional de Justiça, com efeitos vinculativos para a Justiça Estadual.

Fonte: Asscom TJAM